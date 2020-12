L'Assemblea per la Sanità pubblica e le reti sociali napoletane hanno organizzato presidi all'esterno dell'Ospedale Cardarelli e dell'Ospedale del Mare per esprimere solidarietà agli operatori sanitari, in difficili condizioni di lavoro, e sollecitare la messa in sicurezza degli Ospedali e il rilancio della sanità territoriale, attualmente in deficit di organico.





