Al via oggi le operazioni per mettere a disposizione dei pazienti Covid positivi l'ospedale San Giovanni Bosco, che va così ad aggiungersi all'Ospedale del Mare e all'ospedale Loreto Mare nell'elenco degli ospedali della Asl Napoli 1 Centro utilizzati per l'emergenza coronavirus. Nel presidio ospedaliero della Doganella saranno 85 i posti letto disponibili per i pazienti Covid. Rispetto agli altri due nosocomi, il San Giovanni Bosco manterrà attivi i reparti di specializzazione (come ortopedia, ginecologia, ostetricia, chirurgia, cardiologia) sospendendo l'attività del pronto soccorso.

Gli 85 posti letto saranno così distribuiti: 40 nel reparto di degenza ordinaria, 12 in ginecologia e ostetricia, 6 in ortopedia, 15 in chirurgia generale, vascolare e neurochirurgica, 12 nel reparto di cardiologia con Utic. Con gli 85 posti letto del San Giovanni Bosco diventano così 209 i posti letto totali a disposizione della Asl Napoli 1 Centro, dato che è destinato a crescere nei prossimi giorni. Al momento nel Covid Center dell'Ospedale del Mare sono 12 i pazienti ricoverati in terapia intensiva su 18 posti letto disponibili, con l'obiettivo di arrivare a 72 posti totali. Nell'ex day surgery dell'Ospedale del Mare sono ricoverati 39 pazienti in degenza ordinaria sui 40 posti disponibili e 8 in terapia subintensiva su altrettanti posti disponibili. All'ospedale Loreto Mare sono ricoverati 10 pazienti in subintensiva sui 10 posti letto attivi, con l'obiettivo di arrivare a 20 posti letto disponibili, e 40 in degenza su un totale di 50 posti attivi. Infine sono 84 le stanze a uso singolo o doppio disponibili nel Covid Residence dell'Ospedale del Mare, una struttura riservata ai pazienti asintomatici impossibilitati a trascorrere l'isolamento domiciliare nella propria abitazione. A ieri erano 11 gli ospiti del Covid Residence.

Ultimo aggiornamento: 12:58

