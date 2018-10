Napoli, reparto chiuso per il party: bloccato il trasferimento del primario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:00

L'ex primario di Chirurgia vascolare dell'Ospedale del mare, Francesco Pignatelli - il cui incarico di dirigente apicale del presidio di Napoli est è stato revocato dalla Asl Napoli 1 in conseguenza della chiusura non autorizzata del suo reparto durante la notte tra il giorno 6 e 7 luglio scorso, in concomitanza con il party per festeggiare la nomina il 10 ottobre scorso ha presentato una richiesta di trasferimento, in mobilità, dalla Asl Napoli 1 alla Asl Napoli 3 sud. Istanza che il giorno 14 di questo mese ha incassato il disco verde dell'azienda sanitaria di Castellammare. A darne notizia è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, che sul trasferimento ha chiesto chiarimenti presentando un'interrogazione nel Question-time dell'Aula del Consiglio regionale. Interrogazione che non è stata discussa in attesa di approfondimenti.