Napoli, è caos all'Ospedale del Mare: infermieri assenti e Chirurgia bloccata

Martedì 3 Settembre 2019, 07:00

Rientro dalle ferie problematico, ieri mattina, nelle chirurgie dell'Ospedale del Mare: con la ripresa delle attività a pieno regime i turni operatori hanno scontato un notevole ritardo. Tre infermieri sono risultati assenti dal lavoro per malattia e gli altri in servizio hanno rifiutato di operare a coppia e senza lo strumentista di supporto al chirurgo. Un assetto che avrebbe impegnato nel ruolo un medico allungando di molto ogni seduta. Tra l'altro all'Ospedale del Mare molti infermieri sono, per scelta, a zero ore di straordinario per cui c'è stato il rischio che alcuni interventi potessero essere anche rimandati.