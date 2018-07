Ospedale del Mare, arriva il ministro Grillo. E il primario rischia il licenziamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 07:01

Il primario di Chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare Francesco Pignatelli svuota il reparto per una notte (un paziente ha addirittura rischiato di morire ma è stato salvato al San Giovanni Bosco) e contemporaneamente organizza una festa con amici e colleghi per brindare al suo nuovo incarico. Il ministro della Salute Giulia Grillo, dopo aver inviato il Nas, spedisce a Napoli gli ispettori e nel pomeriggio di oggi effettuerà personalmente una visita. «Quando ho letto che un intero reparto era stato chiuso per permettere al personale di partecipare al party organizzato dal nuovo primario per festeggiare l'incarico, per un attimo ho pensato che fosse una fake news - dice il ministro in una nota - poi ho scoperto che sarebbe andata proprio così. Ho inviato i Nas e sto attivando le ispezioni del ministero. Domani (oggi, ndr) andrò di persona a vedere. Vogliamo andare rapidamente in fondo a questa vicenda. Solo così - conclude il ministro - restituiremo il prestigio che merita al Servizio sanitario nazionale e potremo difenderlo da chi ne mina la credibilità». Grillo è attesa a Napoli in mattinata al Monaldi e nel pomeriggio, alle 17,30, all'Ospedale del Mare.