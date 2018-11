Reparto chiuso per il party, manca il nulla osta per il ​trasferimento del primario

Venerdì 9 Novembre 2018, 13:41

Chiede spiegazioni sul «trasferimento di Francesco Pignatelli alla Asl Napoli 3 Sud». Nel corso del question time, con una interrogazione, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, chiede di conoscere se sia legittimo il trasferimento del medico sospeso dall'incarico di primario perché la scorsa estate ha chiuso il reparto di Chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare per consentire a tutta l'equipe di partecipare alla festa che aveva organizzato proprio per il nuovo incarico. Il trasferimento, come ha spiegato in aula Antonio Marchiello, assessore regionale alle Attività produttive, è stato concesso in seguito a «una richiesta di mobilità in entrata» nella struttura della Asl Napoli 3 Sud che, nello scorso anno, aveva indetto una procedura, con evidenza pubblica, per individuare, sempre tramite mobilità volontaria, due dirigenti medici per la Chirurgia vascolare. Nessuno, però, aveva inviato richieste. Così, quando è arrivata la richiesta di mobilità in entrata di Pignatelli, la Asl Napoli 3 Sud aveva dato l'ok. «Ma serve il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, in questo caso della Asl Napoli 1, che, ad ora manca», ha aggiunto Marchiello. «La Asl Napoli 3 Sud, inoltre - ha concluso l'assessore - ha avviato uno schema di convenzione con l'Ospedale Moscati di Avellino per poter attingere alle graduatorie per dirigente medico di chirurgia vascolare».