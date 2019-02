Gli effetti del maltempo sull'Ospedale del mare: un pannello vola via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Febbraio 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2019 07:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'Ospedale del mare perde pezzi: un pannello si è staccato dalla facciata; un altro, fuori asse, è stato poi fissato». Lo segnala il consigliere regionale Francesco Borrelli, che fa notare: «La struttura sanitaria è stata costruita pochi anni fa. Sconcertante che si trovi già in queste condizioni». Oggi scattano ulteriori controlli per verificare i danni con l'ausilio di una ditta specializzata.«È una brutta immagine per l'intero sistema sanitario regionale», va all'attacco Borrelli in qualità di componente della commissione Sanità. Insieme con il consigliere della VI Municipalità, Anna Ambrosio, l'esponente dei Verdi ipotizza: «Di questo passo, qualora i pannelli continuassero a staccarsi con tale facilità, ci troveremo di fronte uno spettacolo avvilente nel giro di pochi anni». Di qui la richiesta di chiarimenti indirizzata al neocommissario della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, e al direttore sanitario del presidio, Giuseppe Russo, per sapere com'è «possibile un degrado strutturale tanto rapido», e invitarli «ad adottare le misure più utili per il ripristino e la manutenzione dei pannelli».