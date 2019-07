Napoli: ricoverato al Monaldi in attesa di trapianto, gli rubano il telefonino in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Luglio 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vinto dal sonno e dalla stanchezza in un letto d’ospedale, dove è ricoverato in attesa di un trapianto di cuore, gli hanno rubato il cellulare sfilandogli anche le cuffiette con cui stava ascoltando musica. Scaltrezza, viltà e cinismo gli ingredienti dell’incredibile furto avvenuto domenica mattina in corsia, al Monaldi, nel reparto di «Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti» diretto da Andrea Petraio.