Napoli: invita automobilista a spostarsi, aggredito vigilante del Pausilipon

Quando il giovane vigilante lo ha invitato a spostare l'auto dalla rampa di accesso all'ospedale ha ripreso la marcia urtandolo con lo specchietto retrovisore laterale della vettura. È accaduto nella mattinata di oggi all'ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli.

Tutto ha avuto inizio quando è arrivato un uomo a bordo di una macchina che chiedeva di percorrere la rampa di accesso che porta all'ingresso del presidio sanitario. L'addetto alla sicurezza ha invitato l'automobilista a lasciare l'area, dopo aver fatto scendere la macchina le altre persone che erano a bordo.

Un invito evidentemente non gradito: l'uomo - ha raccontato poco dopo il vigilante alla polizia - ha ripreso la marcia urtando la guardia giurata alla mano con lo specchietto laterale per poi allontanarsi. Sul posto è giunta una pattuglia del locale commissariato mentre il giovane vigilante è stato medicato in ospedale.