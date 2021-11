Napoli, paziente armato di coltello minaccia ​i medici nell'ospedale Pellegrini: denunciato

Ieri mattina gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini per una persona in stato di agitazione e in possesso di un coltello. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata la quale ha raccontato che, poco prima, aveva disarmato un paziente poiché aveva minacciato il personale sanitario brandendo un coltello a serramanico della lama della lunghezza di 20 cm. D.D.A., 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce aggravate e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Pozzuoli, fidanzato di una paziente cerca di strangolare un medico... IL RAID Napoli, donna aggredisce i medici del Cto durante la notte: la... IL CASO Ubriaco minaccia e aggredisce dottoressa della guardia medica