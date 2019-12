Piove nell'ospedale San Giovanni Bosco, dove il personale ha tamponato le perdite d'acqua con secchi e contenitori per i rifiuti. Le aree del presidio a rischio allagamento sono state principalmente due: la zona dell'ingresso della struttura, a partire dal corridoio da cui si accede all'accettazione, e la rianimazione in particolare dove si trova la centralina di controllo dei pazienti.

«Si tratta di un problema vecchio, mai risolto-ha segnalato Mario De Santis, consigliere regionale Nursing Up - la centralina ha dei cavi che discendono dal soffitto dove si infiltra l'acqua piovana perché non sono dotati di sufficiente sigillatura». Secondo la segnalazione sindacale «sono stati numerosi gli interventi adottati in passato che non hanno risolto il disagio, malgrado il denaro speso-aggiunge De Santis - esorteremo il direttore generale a far verificare e risolvere definitivamente la problematica che potrebbe mettere a rischio il funzionamento ospedaliero».

«Piove in alcuni reparti e nei corridoi costringendo i sanitari a rimedi fai da te - ha dichiarato in una nota Antonio Parente, presidente di Identità Meridionale che ha lanciato l'allarme sullo stato della struttura ospedaliera - la direzione generale deve provvedere di urgenza e chiediamo al più presto una verifica della struttura al fine di tutelare gli assistiti e i degenti nonché tutto il personale».

Sulle problematiche dovute alle copiose infiltrazioni nel San Giovanni Bosco la direzione dell'Asl Napoli 1 ha fatto sapere che «la pioggia persistente e copiosa di queste ore ha provocato una percolazione di acqua piovana in alcune zone dell'unità operativa di rianimazione - scrive il manager Ciro Verdoliva - l'intervento dei tecnici é stato immediato e finalizzato ad evitare interruzione delle attività e nei prossimi giorni si provvederà ad eseguire l'intervento per evitare che ciò riaccada». Questa volta i disagi non sembrano essere causati dalla guaina di impermeabilizzazione del tetto.

«Si evidenzia che tali episodi, rispetto al passato, sono molto limitati e si ripresentano solo in occasione di eventi meteorologici particolarmente avversi-conclude Verdoliva - ciò a dimostrazione che l'attenzione di quest'Azienda ai "contenitori", e non solo al "contenuto", inizia a dare i suoi frutti».

