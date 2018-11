Napoli, l'ospedale San Giovanni Bosco invaso dall'acqua: asciugamani e lenzuola, rimedi fai-da-te

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Novembre 2018, 12:00

Piove in ospedale e spuntano asciugamani, lenzuola e rimedi «fai da te» contro il maltempo che rischia di allagare stanze e reparti del San Giovanni Bosco. L'emergenza è scattata ieri mattina, intorno alle 7.30, quando l'area che collega l'Utic con il blocco operatorio al piano terra del presidio della Doganella, è stata sommersa da una grande quantità di acqua piovana. Nel giro di una manciata di minuti, il corridoio dal quale si accede alle sei camere operatorie della struttura, si è allagato al punto che i sanitari hanno dovuto correre ai ripari con soluzioni improvvisate. È così che per raccogliere la pioggia, sono stati posizionati sul pavimento asciugamani e lenzuola ospedaliere oltre a numerosi bidoni per i rifiuti speciali, utilizzati come contenitori e sistemati nei punti dove il flusso d'acqua era più abbondante. Fino a quando l'intensità delle precipitazioni non si è calmata verso le 8.30, il personale ospedaliero è stato costretto a cambiare lenzuola e asciugamani inzuppati per tamponare il fiume d'acqua che ha rischiato di penetrare nelle vicine stanze ddei egenti.