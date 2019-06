Napoli, tensione nell'ospedale San Giovanni Bosco: tenta di rubare pistola alla guardia giurata

Sabato 29 Giugno 2019, 12:41

Pronto soccorso del San GiovanniBosco: al triage una donna sta male (o finge di star male), si sdraia per terra e viene circondata da alcuni familiari che chiamano i soccorsi. Arriva una sedia a rotelle su cui si fa fatica a caricarla. Sembra una crisi convulsiva. Un uomo, tra quelli che la accompagnano all’arrivo di una guardia giurata, mentre sembra aiutare a sollevare la donna si scaglia contro l’uomo in divisa della security sistem e afferra l’arma in dotazione alla guardia. La strenua resistenza dell’uomo e l’intervento risolutore di alcuni poliziotti in borghese del nucleo antiscippi della questura in quel momento in pronto soccorso per accompagnare un collega evitano il furto dell’arma. La scena isterica continua con ancora più vigore ma non impedisce prima il fermo e poi la denuncia a piede libero dell’uomo. La scena è stata presa dalle telecamere a circuito chiuso interne al pronto soccorso del presidio della Doganella.Venendo indirettamente a conoscenza del grave atto di violenza predatoria nei confronti di una guardia particolare giurata Giuseppe Alviti rappresentante nazionale legale della associazione guardie particolari giurate e il presidente e leader storico della associazione esprimono solidarietà alla guardia giurata e tornano a chiedere a viva voce un incontro col Questore di Napoli Alessandro Giuliano e l’intervento dei vertici del Ministero degli Interni «al fine di meglio ordinare e tutelare le dignità e priorità della sicurezza delle guardie particolari giurate operanti nei pronto soccorso di frontiera». Una petizione in tal senso è stata predisposta dal penalista Arnaldo Gadola che difende e rappresenta legalmente le guardie giurate coinvolte nell’ambito dell’associazione di rappresentanza.