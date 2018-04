CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Aprile 2018, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 09:44

Ospedale San Paolo, ore 20 del 25 aprile: reparto di pronto soccorso. Un animato diverbio di lavoro tra una dottoressa e un portantino finisce con l'ennesima aggressione che un medico subisce, in questo caso, da una paziente, ricoverata in un altro reparto dell'ospedale (Chirurgia), ma inspiegabilmente in quel momento in libera uscita al pronto soccorso. La donna intervenuta nel diverbio (poi identificata dalla direzione sanitaria e con precedenti penali da scontare) qualificandosi come lontano parente del portantino, non ha esitato a passare alle vie di fatto sferrando un pugno in pieno volto alla dottoressa, facendole volare gli occhiali dal naso e procurandole lesioni giudicate guaribili in 3 giorni.Ma andiamo con ordine: M. R. è una dottoressa intenta ad effettuare gli ultimi adempimenti necessari per le dimissioni di un paziente prima di andare via. M. R. è passata, da alcuni mesi, dai turni in ambulanza del 118, dove prima era impiegata, a quelli in ospedale. Ad un certo punto viene richiamata dai familiari di un paziente in attesa in quanto le provette dei prelievi - dalle cui analisi dipende il tempo di stazionamento in pronto soccorso, prima di un eventuale ricovero o dimissione da circa mezz'ora stazionano nel contenitore in bella vista senza che nessuno le porti in laboratorio. Il camice bianco spiega a chi protesta che nella fase di cambio turno può capitare e abbozza una difesa dell'operatore sociosanitario deputato a questo compito. Poi chiede a quest'ultimo di provvedere al più presto. L'operatore, V. M. uno dei più anziani al San Paolo, si avvicina minaccioso alla poltrona dove il medico è seduta spingendo e protestando per essere stato ripreso, cosa che lo avrebbe esposto alle rimostranze degli astanti. Il medico si alza e prende in disparte l'uomo redarguendolo per il suo comportamento e chiedendo conto dei toni e degli atteggiamenti poco consoni al ruolo e alla funzione.