Venerdì 29 Marzo 2019, 14:49

Ennesimo caso di violenza in ospedale, stavolta al Santobono, denunciato dall'associazione Nessuno tocchi Ippocarte. Un uomo ha devastato il triage perché gli è stato negato di entrare con il figlio, già accompagnato dalla moglie, nel pronto soccorso. «Apprendiamo con soddisfazione – commenta Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità - che l’azienda ha affidato all’ufficio legale la richiesta di risarcimento del danno. Chi danneggia le strutture all’interno degli ospedali deve pagare quanto rotto fino all’ultimo centesimo. Tra l’altro, stando a quanto riferisce l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate l’incivile sarebbe un militare. Se la notizia fosse confermata l’Esercito farebbe bene a valutare l’opportunità del congedo. Soggetti del genere non hanno diritto di far parte delle forze armate».