Trecentocinquantasei operatori sociosanitari attinti alla graduatoria del concorso del Cardarelli saranno reclutati a partire dal prossimo lunedì dalla Asl Napoli 1 dalla Asl Napoli 3 in virtù di un accordo interaziendale. Di questi 250 saranno assunti dalla Asl Napoli 1 e gli altri dalla Napoli 3 sud.

LEGGI ANCHE Sanità, la Campania è fuori dal commissariamento: «È un risultato storico»

Prosegue a passo spedito la selezione del personale per ripopolare le corsie di Asl e ospedali dopo un digiuno durato 10 anni a causa del Piano di rientro e del commissariamento, quest'ultimo ufficialmente alle spalle dopo il semaforo verde fatto scattare dalla presidenza del Consiglio dei ministri. La Asl Napoli 1 ha in cantiere centinaia di assunzioni, sempre attingendo alla graduatoria del Cardarelli, anche per gli infermieri. Uno snodo determinante per migliorare la funzionalità dei presidi sanitari e per migliorare i livelli di assistenza.

n modo specifico, per quanto riguarda il concorso pubblico per Oss (Operatori socio aanitari (categoria Bs) il Cardarelli ieri ha trasmesso - all’Asl Napoli 1 e alla Asl Napoli 3 Sud - l’elenco degli idonei. La graduatoria del Cardarelli verrà attinta dalle posizioni n.197 alla n. 553). A partire da lunedì 9 dicembre si procederà con le convocazioni formali da parte di entrambe le Aziende sanitarie. La convocazione degli idonei è prevista presso un’unica sede (a Napoli alla via Comunale del Principe 13/a - Frullone presso la sede della Direzione generale della Asl Napoli 1 Centro) e lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 9,00 per gli adempimenti amministrativi congiunti tra l’Asl Napoli 1 e la Napoli 3 Sud.

LEGGI ANCHE Napoli, uomo in codice rosso con l'intestino perforato salvato con il robot che ricostruisce il colon

A darne notizia sono i manager delle due aziende sanitarie Ciro Verdoliva e Gennaro Sosto. Secondo la Regione Campania nell'arco dei prossimi3 anni sono circa 5 mila le unità Oss da assumere. Vecchie graduatorie sono attive solo per gli avvisisti (Napoli 2 nord e Ruggi) ma con la vigenza di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato (concluso anche alla Asl Napoòli 2) decadono e non sono più attive.

i reclutamenti dunque, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, secondo una circolare più volte reiterata ai manager da Palazzo Santa Lucia e secondo l'orientamento della Corte dei conti, devono essere effettuati scorrendo le graduatorie dei concorsi mentre per i profili a tempo determinato dovranno progressivamente essere esauriti senza rinnovi a meno di stabilizzazioni in termini di legge per chi ha lavorato per tre anni anche non continuativi negli ultimi dieci anni e fino alle scadenze previste per la legge Madia.

Intanto oggi il manager della Asl Napoli Ciro Verdoliva ha incontrato i rappresentanti sindacali deagli anestesisti avviando un tavolo paritetico di approfondiremo degli aspetti contrattuali e di lavoro per regolamentare la materia degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive il cui freno aveva fatto scattare nei giorni scorsi lo stop alle attività chirurgiche non urgenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA