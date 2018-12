Napoli, distrutte col fuoco le «casette di Natale» nel Castello di Cutolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Dicembre 2018, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati ripresi dalle telecamere i piromani che l'altra notte hanno scavalcato le mura di cinta sul retro del Palazzo Mediceo di Ottaviano, armati di sostanze infiammabili. Hanno cosparso di benzina tre casette di legno preparate per accogliere decorazioni e oggetti natalizi, compresa la baita che avrebbe fatto parte del villaggio di Babbo Natale per la kermesse «Mercatini al Castello» che si inaugura oggi, e hanno dato fuoco riducendole in cenere. Due le piste investigative seguite dai carabinieri: atto vandalico o intimidazione «mirata», visto che il monumento è noto per essere stato la dimora del boss Raffaele Cutolo, confiscata e restituita allo Stato nel 95. Gli autori dovrebbero presto essere identificati presto grazie alle riprese delle telecamere posizionate in zona.