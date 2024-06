Invece di bonificare, inquinava. Invece di rimuovere scarti e detriti li ammassava, al punto tale da mettere insieme l’equivalente di sette o otto piani di rifiuti, trasformando il parco metropolitano delle colline in un’enorme discarica. Accuse da brividi, a carico di un imprenditore specializzato nella bonifica ambientale, a proposito della gestione di Cava Suarez.

APPROFONDIMENTI Rifiuti a Caserta, il Comune scrive al Tar Napoli, prima bonifica a Barra Battipaglia: rifiuti e degrado nel cantiere del centro di interscambio

Siamo nella zona collinare di Napoli, tra via Loyola e via De Amicis, area - giusto sottolinearlo - dove per anni è avvenuto uno scempio che ha messo gravemente a repentaglio la salute pubblica. Quanto basta a far scattare gli arresti domiciliari a carico dell’imprenditore partenopeo 49enne Bruno Sansone, al termine del blitz condotto dalla polizia locale, dal nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza e dal Noe dei carabinieri.

Inquinamento, disastro ambientale, mancata bonifica sono le accuse su cui si è mossa la Procura di Napoli. Napoletano, 49 anni, in passato coinvolto in vicende giudiziarie, Sansone ha incassato anche il sequestro di mezzi e macchinari: parliamo di autocarri, cingolati per il movimento terra, società e conti correnti.

Un sequestro da un milione di euro. Ma andiamo a leggere il provvedimento di arresto firmato dal gip del Tribunale di Napoli Antonio Baldassarre: «Per avere un’idea dell’entità dello scempio perpetrato - viene sottolineato dagli investigatori - basti dire che il volume dei rifiuti illecitamente smaltiti, per come valutato dalla consulente, è pari a quello di un edificio con una base di 90 metri per 90 metri e un’altezza di 7-8 piani».

Un provvedimento cautelare che fa leva sulle conclusioni tecniche di esperti e consulenti che attestano il vulnus arrecato all’equilibrio naturale. Tra i rifiuti figurano anche quelli dei lavori per la realizzazione di altre attività industriali, portate a termine con una società che aveva il subappalto per lo smaltimento di rifiuti in alcune opere pubbliche. Inutile dire che il gip ha disposto l’interdizione della società di smaltimento dei rifiuti riconducibili a Sansone. Abbastanza nette le conclusioni del giudice per le indagini preliminari a proposito delle condotte riconducibili a Sansone (già rinviato in passato a giudizio per un’ipotesi di omessa bonifica proprio di cava Suarez, ordinata dal Comune di Napoli e anche dal giudice penale)».

Una vicenda complessa, che ora attende la replica dell’imprenditore dei rifiuti. In sintesi, stando al provvedimento notificato ieri, secondo gli investigatori l’imprenditore avrebbe «contribuito ad alterare l’equilibrio naturale del sito in esame».

Uno scempio «rimediabile solo con interventi particolarmente onerosi ed eccezionali, determinando una significativa offesa alla pubblica incolumità per via dell’inquinamento dell’area e dell’esposizione al pericolo di un numero considerevole di persone, trattandosi di zona densamente urbanizzata».

Ma facciamo un passo indietro. Siamo nel 2013, quando emerge lo stato di contaminazione dei luoghi. In quell’occasione, vennero sequestri beni per tre milioni di euro, mentre si mossero ministero dell’Ambiente e Istituto superiore per le ricerche ambientali per sottolineare la gravità degli interventi di mancata bonifica e di ammassamento dei rifiuti. Undici anni dopo stesso scenario, di fronte a un edificio di rifiuti alto quanto un palazzo di otto piani, dove non manca l’incubo amianto.