Napoli, pace dopo le polemiche tra l'imprenditore Brambilla e De Gregorio

Sabato 22 Settembre 2018, 16:39

Dopo le polemiche a dir poco discutibili delle dichiarazioni, avvenute nella trasmissione di Rai 3 Agorà, dell’imprenditore brianzolo Gianluca Brambilla, che disse che era “abitudine” dei napoletani a non pagare per viaggiare sui mezzi pubblici e affermò: “Antropologicamente il napoletano vuole usare i mezzi pubblici gratis e deve avere servizi fatiscenti”. L’ira del presidente dell’holding dei trasporti regionali EAV, Umberto De Gregorio, che era intervenuto in diretta nella trasmissione per provare a spiegare come educare gli utenti del trasporto pubblico a pagare il titolo di viaggio, non si fece molto attendere annunciando un esposto in Procura per le dichiarazioni che Lui definiva razziste.«Gianluca Brambilla mi ha telefonato e chiesto di incontrarlo – affermò giovedì scorso De Gregorio - per chiarire le sue posizioni dopo le polemiche nate a seguito delle sue dichiarazioni (che io ho definito razziste) nella trasmissione Agorà di Rai 3. Sabato mattina sarà a Napoli e lo porterò a visitare alcune stazioni EAV ed alcuni centri culturali della civiltà partenopea.Si convincerà che Napoli, pur tra mille problemi e disservizi, è una capitale cuinarilturale d’Europa e città di profonda civiltà, dialogo ed accoglienza».L’impegno è stato mantenuto, questa mattina prima un giro per il centro storico e poi la visita alla stazione della Cumana di Montesanto, il metrò più antico d’Italia, dove il primo treno partì per Pozzuoli, la città flegrea il 15 dicembre 1889. Seppure con qualche perplessità la pace tra Brambilla e De Gregorio sembra ormai fatta.