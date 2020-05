LEGGI ANCHE

Dopo l’abbandono e la decadenza arriva anche la discarica a cielo aperto. Il calvario delprosegue e questa volta, oltre le polemiche e le “battaglie” tra comitati e comune per il ripristino della struttura, all’incuria si aggiunge altro degrado. Decine di rifiuti sono stati ammassati – lo scorso gennaio – all’esterno del giardino del palazzetto dello sport, attirando decine di blatte e topi che spesso invadono il marciapiede. Un vero scempio che arriva dopo tre anni dalla chiusura del palazzetto dello sport ormai dimenticato.«La pulizia fu fatta dalla Napoli Servizi – afferma il consigliere della IV Municipalità– che ammassò qui fuori tutte le suppellettili. In quattro mesi nessuno ha provveduto a risolvere questa situazione, nonostante le segnalazioni e le denunce sia nostre che dei cittadini. Adesso è arrivato il momento di capire cosa vogliamo farne di questa struttura. Ci sono centinaia di ragazzi e di associazioni sportive che sono costrette a “migrare” verso altri quartieri, per potersi continuare ad allenare».Quello di centinaia di atleti che dal 2017 non hanno più un luogo dove poter svolgere le proprie attività. «Restituiteci il nostro palazzetto – conclude Maggio – perché è l’unica e vera alternativa al degrado sociale. Ci sono decine di ragazzi che non aspettano altro. Vogliono tornare a fare sport nel loro quartiere ed è inaccettabile che non glie ne sia data l’opportunità. Il nostro appello è quello di trovare un accordo tra comune e municipalità, per individuare soggetti realmente interessati alla riqualificazione di questo edificio».