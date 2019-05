Napoli, l'ultimo sfregio a Pianura: palazzo abusivo sfratta il campetto di calcio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 18 Maggio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda inizia a far scalpore nel palazzaccio di via Verdi, sede del Consiglio comunale. Perché proprio un consigliere comunale ha formulato una «richiesta di accesso agli atti e alle generalità dei proponenti dei permessi a costruire rilasciati dall'Ufficio edilizia privata e insistenti in via Vicinale Trencia numero 33». Siamo a Pianura - quartiere martoriato dalle discariche e dall'abusivismo edilizio - e quello che si profila è un altro caso clamoroso di abusivismo. Qui un paio di ruderi senza tetto vengono trasformati in appartamenti a scapito «delle attrezzature di quartiere», vale a dire un campo di calcio e altro, che retrocedono per fare sì che l'appetibilità delle costruzioni sia più succulenta. Il tutto condito da quella che non sembra essere affatto una indiscrezione: le costruzioni sono state tirate su da un'azienda molto vicina a un altro consigliere comunale. Quanto basta perché in via Verdi l'agitazione sia a livelli di guardia.