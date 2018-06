Fiamme a Palazzo Maddaloni, l’ira degli inquilini: «Salvi per miracolo»

Giovedì 28 Giugno 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 00:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E’ stata una tragedia enorme. Siamo scappati dalle nostre case in fiamme, siamo svegli dalla notte scorsa, abbiamo perso tutto». Franca Valeria Spina, volontaria della Croce Rossa, una delle inquiline di palazzo Carafa di Maddaloni, abitava in affitto in uno degli attici all’ultimo piano. Mostra le foto del suo appartamento: è stato completamente distrutto, insieme a quelli adiacenti. Nella strada, transennata, si sente ancora l’odore di bruciato che arriva dal tetto. La donna ha con sé le poche cose che sono scampate al fuoco: qualche piccolo oggetto, un borsello in parte carbonizzato, entra tutto in una busta di plastica che il compagno ha tra le mani.«Mancava un quarto d’ora alle 22 – ricorda la donna – quando ho sentito bussare alla porta, fuori c’era qualcuno che urlava. All’inizio non avevo capito cosa fosse successo, poi ho riconosciuto la voce di un vicino, sono uscita in pigiama e ho visto il fumo. Sono scesa per le scale insieme agli altri e ho chiamato i Vigili del Fuoco. Uno degli altri inquilini, un medico, ha afferrato un estintore ma, malgrado la concitazione del momento, abbiamo avuto la lucidità di non usarlo non conoscendo l’origine delle fiamme. Intanto il pianerottolo si è riempito di fumo, abbiamo citofonato e urlato per avvisare tutti gli altri e ci siamo allontanati dal palazzo. Da allora siamo tutti fuori in strada». I pompieri sono arrivati poco dopo, e con loro i carabinieri, la Protezione Civile e la Polizia municipale e via Maddaloni è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso. «Qualcuno è riuscito a riposare un po’ grazie alla disponibilità di un bed&breakfast che si trova nell’edificio, e che non è stato danneggiato dall’incendio, - continua la signora - ma gli altri hanno trovato ricovero a casa di amici o parenti. E, tutti, aspettiamo di sapere adesso cosa succederà».L’incendio si è sprigionato poco prima delle 22 in casa di un uomo di 62 anni, che al momento - raccontano altri residenti - si trovava nell’edificio ed è riuscito a uscire dall’appartamento prima che venisse distrutto. Particolarmente complicato il lavoro dei Vigili del Fuoco, intervenuti con quattro autobotti, che con le autoscale sono riusciti a raggiungere il focolaio principale e hanno dovuto lottare sia con l’estensione delle fiamme, sia col vento; il rogo è stato spento soltanto intorno alle cinque del mattino, quando ormai aveva consumato anche le mansarde sulla porzione di tetto dal punto centrale, dove è scoppiato l’incendio, fino all’angolo con via Toledo. Una volta domate le fiamme è stato possibile valutare l’entità dei danni: almeno tre gli appartamenti distrutti, altri cinque danneggiati durante le operazioni di soccorso o inagibili per la caduta di materiali; resta ancora da quantificare, invece, l’impatto dal punto di vista artistico e architettonico: Palazzo Carafa di Maddaloni, costruito alla fine del ‘500, è uno dei più importanti esempi del barocco napoletano.I Vigili del Fuoco non hanno trovato elementi che potrebbero far propendere per l’ipotesi dolosa, si sarebbe quindi trattato di un incendio accidentale, causato forse da un problema dell’impianto elettrico. Per tutta la giornata di ieri i pompieri hanno eseguito i controlli di stabilità, insieme ai tecnici della Protezione Civile e agli incaricati dagli inquilini. La staticità dello stabile non sarebbe stata compromessa, anche perché le fiamme, partite dal tetto, hanno bruciato asfalto, copertura e legno ma non hanno danneggiato le mura interne. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare eventuali problemi causati dalle infiltrazioni di acqua, che, usata dai pompieri per spegnere le fiamme, è arrivata anche negli appartamenti del piano inferiore. Sono stati dichiarati inagibili tre appartamenti all’ultimo piano, tre al terzo piano e due al secondo, mentre il primo piano è quasi interamente accessibile. Una volta ottenuto il responso dei Vigili del Fuoco sulla stabilità, i proprietari dell’edificio dovranno provvedere alla messa in sicurezza per ottenere il via libera per rientrare nelle abitazioni dal Servizio Sicurezza Abitativa del Comune.