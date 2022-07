Napoli, arrestato borseggiatore a Palazzo San Giacomo: fermato con il portafogli di una dipendente comunale

Nelle prime ore di questa mattina gli agenti della polizia locale di Napoli, appartenenti alla U. O. San Giacomo, hanno arrestato in flagranza di reato un truffatore di 63 anni, già noto alla giustizia. L’uomo è stato tratto in arresto dopo essere riuscito a entrare nella Casa Comunale con artifici e raggiri, e a sottrarre il portafogli dalla borsa di una dipendente. Gli agenti, allertati da alcuni dipendenti che avevano segnalato la presenza di un individuo sospetto, hanno raggiunto l'uomo mentre ancora si aggirava tra i corridoi, e avendo verificato l'inesistenza di motivi validi a giustificare la sua presenza in quei luoghi, hanno ottenuto la confessione del reato compiuto.

R.S., napoletano, gravato da numerosi precedenti di polizia, ha consegnato quindi agli Agenti il portafogli rubato. Informato il Magistrato di turno, è stato quindi disposto l'arresto ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. Il portafogli, con l'intero suo contenuto, è stato riconsegnato alla proprietaria.