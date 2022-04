Napoli, nel palazzo comunale di via Verdi un ufficio tappezzato con foto del Duce: è quello di Giorgio Longobardi, capogruppo Fdi

Una stanza tappezzata da immagini di Benito Mussolini: non in casa propria ma in un edificio istituzionale, il palazzo di via Verdi, dove hanno sede i gruppi consiliari del Comune di Napoli. La segnalazione, arrivata a Fanpage, fa ancora più rumore alla vigilia del 25 aprile. L'ufficio “incriminato” pieno di omaggi al Duce è quello del capogruppo di Fratelli d'Italia, Giorgio Longobardi, legato al consigliere regionale Marco Nonno, anche lui noto per le dichiarate simpatie nei confronti del ventennio fascista.