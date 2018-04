Sabato 7 Aprile 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono radunati in piazza Monteoliveto i gentori e gli amici di Luigi Passaro, il 16 enne morto due giorni fa al Cardarelli per una meningite fulminante. Gli amici con cui Luigi condivideva tante passioni, la musica in primis, lo stanno ricordando nella zona abitualmente frequentata - soprattutto nei fine settimana - dal giovane residente a Marano. In aria sono stati lanciati palloncini bianchi e blu. Ognuno dei ragazzi ha avuto un pensiero, un ricordo per l'amico scomparso prematuramente. Parole, anedotti riferiti ai genitori, Maria e Biagio, entrambi presenti in piazza. Stamani la sorella di Luigi, per due giorni ricoverata al Cotugno, è stata dimessa. La ragazza sta bene, come confermato dagli esami eseguiti dal personale medico dell'ospedale collinare.