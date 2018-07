Palo killer sul lungomare: «Mia moglie uccisa due volte dall'indifferenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 8 Luglio 2018, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dovrebbero venire a casa a spiegarlo a mia figlia. Parlo dei giudici: dovrebbero venire da noi, che per dodici anni ci siamo fidati della giustizia italiana, per raccontare a mia figlia come sia stato possibile. Una donna muore travolta dal crollo di un lampione e dopo non so quante udienze, non c'è un colpevole, n'è uno straccio di responsabilità».Ha preso parte a tutte le udienze, fino in Cassazione, ha assistito a cambi di collegi, ritardi, rinvii, rimandi ad altre sezioni, ed ha sempre mantenuto il profilo basso. Mai un commento, mai un'intervista, fidandosi ciecamente della magistratura e delle istituzioni. Oggi, l'architetto Paolo Taglialatela, vedovo di Fabiola di Capua, (la donna uccisa dal crollo del lampione in via Caracciolo il 22 dicembre del 2006) accetta invece di commentare con il Mattino la beffa finale: come è noto, pochi giorni fa, la Cassazione ha annullato l'accusa di crollo colposo (ritenendo che la situazione di pericolo non fosse generalizzata), e ha assolto i tre imputati anche per l'omicidio colposo, causa avvenuta prescrizione.«Aspetto le motivazioni e mi auguro che i giudici, al di là delle assoluzioni in chiave penale, riescano a fornire un'indicazione delle responsabilità in vista del processo civile. Il rischio è di affrontare una nuova trafila, dinanzi alla Corte di appello civile, che potrebbe durare anche anni e che potrebbe costringere mia figlia, una volta raggiunto il diciottesimo anno, a presenziare in aula per assistere a questo stillicidio».