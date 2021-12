Napoli, palpeggia ragazza in strada ma la vittima si ribella e lo denuncia

In pieno giorno e in pieno giorno. Un si avvicina a una ragazza e la palpeggia più volta. E, quando la ragazza si ribella, la prende a calci. La vittima, però, non si fa intimorire, trova il coraggio di scattare una foto all'aggressore e lo denuncia. Così i carabinieri fermano un giovane di origini gambiane, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale nei confronti della 32enne napoletana.

APPROFONDIMENTI TARANTO Falso ginecologo ha spinto 400 donne a farsi visitare on line. Le... L’INCHIESTA Roma, due donne picchiate dagli ex: sono ricoverate in fin di vita.... IL FOCUS Bimbi e pornografia, Lucattini (Spi): «Non capiscono quello che...



I fatti risalgono a giovedì mattina: la vittima stava passeggiando nel quartiere San Ferdinando. In meno di 24 ore gli investigatori dell’arma hanno identificato il 28enne ora in carcere in attesa di giudizio.