Un senza fissa dimora, già sottoposto in passato a trattamento sanitario obbligatorio, è stato colto da un raptus questo pomeriggio nella Galleria Umberto I, ed ha iniziato a colpire suppellettili e vetrine dei negozi. L'uomo, 45 anni, originario del quartiere Barra, ha anche minacciato e spintonato alcuni passanti. Sono intervenuti gli agenti dell'Unità operativa Chiaia della polizia municipale, al comando del capitano Sabina Pagnano: il senza fissa dimora è stato immobilizzato prima dell'intervento dei sanitari, cui gli agenti lo hanno affidato.



Uno dei vigili è rimasto contuso, guarirà in cinque giorni. Il senza fissa dimora è stato ricoverato nell'ospedale del Mare. L'Unità operativa Chiaia continuerà a seguire il caso per accertare se esistano familiari dell'uomo cui sia stata affidata la responsabilità della sua salute e delle sue cure: pare infatti che fino a un anno fa seguisse una terapia farmacologica, poi interrotta da quando vive in strada.

Martedì 8 Gennaio 2019, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 20:12

