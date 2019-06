Domenica 23 Giugno 2019, 13:00

Una 16enne napoletana è stata salvata dalla polizia di Stato, impegnata in un soccorso d’emergenza ieri sera su via Toledo. Gli agenti della volante “Dante 11” del Commissariato di via Tarsia, stavano effettuando il regolare servizio di controllo sul territorio quando verso le 21.30, sono stati chiamati da un gruppetto di ragazzini che invocavano aiuto, all’altezza dell’incrocio di via Toledo con via San Giacomo.I minori urlavano, in preda alla disperazione e, una volta avvicinati dai poliziotti, spiegavano che una loro amica non rispondeva più e non riusciva a respirare per questo motivo, temevano potesse morire. Gli agenti del Commissariato Dante, hanno raggiunto la 16enne e sollecitato ii soccorsi del 118, già allertati dai minori ma la ragazza si faceva sempre più cianotica e aumentavano le difficoltà nella respirazione, al punto che non riusciva più a deglutire.Come documentano i verbali dell’intervento, trascorsi 5 minuti in strada, i poliziotti hanno deciso di trasportare con la volante della Polizia, la ragazza al pronto soccorso più vicino. La 16enne è stata assistita al Vecchio Pellegrini dove la minore è stata raggiunta dai genitori e i sanitari hanno accertato la violenta crisi respiratoria che avrebbe potuto costarle la vita se fosse trascorso qualche minuto in più dal salvataggio.