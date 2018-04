Domenica 8 Aprile 2018, 21:15

Panico sul Lungomare di Napoli, affollatissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Proprio alle spalle della strada che costeggia il mare, in via Chiatamone, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola dopo il tentato furto di un motorino, sventato dal proprietario. La dinamica è ancora da accertare: non è ancora chiaro se a esplodere i colpi di pistola siano stati i ladri o lo stesso proprietario del veicolo. Secondo le testimonianze di alcuni ristoratori che erano al lavoro, sarebbero stati esplosi ben otto colpi di arma da fuoco. Una circostanza che ha scatenato il panico sul Lungomare: udite le detonazioni, le persone che affollavano via Caracciolo e via Partenope si sono date alla fuga cercando riparo dai colpi. Sul luogo è intervenuta la polizia, mentre i carabinieri della stazione di Chiaia hanno sequestrato alcuni bossoli trovati sul selciato. Non si registrano feriti.