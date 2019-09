CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Settembre 2019, 09:01

Da via Manzoni a via Petrarca, da Coroglio a San Martino, dal Plebiscito al Virgiliano: i piazzali del panorama da cartolina non sono messi bene. Transenne, cocci di bottiglia, cestini rovesciati, cantieri discarica e fermi da anni. Numerose, non a caso, le segnalazioni dei presidenti di Municipalità: «Due volte a settimana ci facciamo sentire ma senza esito», spiegano dal parlamentino di Chiaia-Posillipo. «Cinque lettere già inviate in Regione», ribattono da quello Vomero. Ma nessuna risposta. Colpa dell'incuria da parte delle istituzioni, della carenza di fondi, dell'inciviltà dei napoletani.