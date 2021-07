Massa Lubrense, 120 famiglie contro il sindaco: «Pioggia di multe mentre scarichiamo la spesa»

Battaglia a colpi di multe e ricorsi, a Massa Lubrense, sulla Costiera sorrentina, tra il sindaco e 120 famiglie che contestano al primo cittadino di avere dotato la strada antistante le loro abitazioni di esiguo numero di posti auto non a pagamento. L'accesso alla via era stata finora di appannaggio delle famiglie, come anche gli oneri per aggiustarla. Ma l'amministrazione, dopo averne reclamato la proprietà condivisa, ha deciso di riservare solo 10 soste con strisce bianche e le restanti a pagamento. Un numero troppo esiguo rispetto a quello dei residenti anche se per i motorini l'accesso è libero.

Ed è stato così che una delle residenti, Anna Savarese, ha deciso di scrivere una missiva al sindaco Lorenzo Balducelli per lamentarsi: «già questi periodi sono stati, per tutti, pesanti ma, lo è davvero di più, ricevere multe perché si scarica la spesa o si cerca di tornare a casa. Così non va, serve una soluzione». Il primo cittadino di Massa Lubrense ha replicato sostenendo che «lo scorso anno, in questo periodo, abbiamo avuto un problema, una persona si era sentita male a San Montano e l'autoambulanza non riuscì ad arrivare alla casa, per fortuna nulla di grave. Ma abbiamo dovuto immettere la segnaletica. Loro, i residenti, hanno fatto ricorso, se vinceranno, la toglierò. Ma per essere tranquillo ho preferito regolare l'accesso».