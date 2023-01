Nel mirino parcheggi irregolari delimitati da paletti e le fioriere ai Quartieri Spagnoli:

Numerosi sono i paletti abusivi, utilizzati per delimitare posti auto, sono stati rimossi ai Quartieri Spagnoli. Tolte anche le fioriere collocate in strada senza autorizzazione. A intervenire i vigili urbani che hanno sanzionato tutte le vetture rinvenute in sosta vietata, prelevando con carro attrezzi quelle che creavano intralcio alla circolazione.

Nel dettaglio, sono state rimosse 71 fioriere e tagliati 87 paletti abusivi, prelevata poi una pedana in ferro. Complessivamente sono state riscontrati, e verbalizzati, 109 divieto di sosta, rimosse 3 autovetture con carro gru mentre una quarta è stata sottoposta a fermo amministrativo perché il conducente non aveva idonea patente di guida. Ulteriori interventi analoghi saranno assicurati nelle prossime settimane in altri quartieri di Napoli.