Parcheggi in via Falcone: assolti imprenditori e commercialisti dei vip di Napoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti assolti i commercialisti dei vip e gli imprenditori finiti tre anni fa sotto accusa nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio coordinata dalla Dda e che puntava ai rapporti tra alcuni professionisti della Napoli bene e ai flussi di denaro confluiti nella società a cui erano stati affidati i lavori per la realizzazione di parcheggi in via Aniello Falcone al Vomero. La sentenza è firmata dal giudice Alessandra Ferrigno. L'accusa aveva chiesto condanne, anche fino a dieci anni. Assolto Roberto Imperatrice, il fondatore del marchio Rossopomodoro (società estranea all'inchiesta), assolto il docente universitario Raffaele Iovine, assolto dalle accuse principali e condannato a un anno e otto mesi per un illecito tributario del 2010 Giovanni De Vita, il commercialista dei vip che tra i suoi clienti più famosi contava l'ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro. Assolti i fratelli Luca e Andrea De Vita, e Giuseppe Fiorentino, Massimo Noviello, Vincenzo D'Elia e Salvatore Limongelli. E, con la formula più ampia, «perché il fatto non sussiste», assolto Roberto Guida, stimato penalista finito nella vicenda per un'ipotesi di favoreggiamento nel filone dell'indagine su una presunta fuga di notizie che ha coinvolto, in un troncone parallelo, anche il generale della Guardia di finanza Giuseppe Mango. «Termina un incubo. Ho sempre avuto fiducia nei giudici e questa sentenza accerta la mia lealtà, e mi restituisce l'immagine di persona perbene quale sono» commenta Guida, assistito dagli avvocati Alfonso Furgiuele e Ilaria Criscuolo. Il processo si è svolto con rito abbreviato, sulla base degli atti con cui tre anni fa l'accusa ottenne misure cautelari e sequestri poi annullati da Riesame e Cassazione. Su questo il collegio di difesa (gli avvocati Virgilio Marino, Salvatore Nugnes, Luigi Petrillo, Maurizio Sica) punta l'attenzione: «La sentenza riabilita completamente i professionisti imputati».