Arrestato parcheggiatore abusivo a Posillipo: era già noto alla polizia

Ieri mattina gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in largo Sermoneta per la segnalazione di una persona che stava minacciando un automobilista. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal richiedente il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo gli aveva impedito di parcheggiare l'auto in uno stallo a pagamento; inoltre, gli operatori hanno visto che l’uomo segnalato, che si trovava poco distante, stava agevolando la manovra d’uscita di un’altra vettura fermando il traffico e lo hanno bloccato.

Giovanni Andreone, 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza privata nonché denunciato poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.