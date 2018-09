Lunedì 17 Settembre 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 10:11

Un pregiudicato di 41 anni - Giuseppe Caturano, di Ponticelli, - è stato ferito a colpi di pistola nella notte al Mercato. L'uomo che fa il parcheggiatore abusivo nella zona è stato avvicinato alle 2 da un centauro che indossava un casco integrale e che gli ha esploso contro due revolverate alla zona lombare. Caturano viene operato in queste ore al San Giovanni Bosco. Non versa in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri