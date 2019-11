Ladro e parcheggiatore abusivo, ruba il portafogli al cliente che non paga: arrestato

Gli agenti del commissariato Ponticelli sono intervenuti all'esterno dell'ospedale Villa Betania, dove un cittadino ha riferito di essere stato minacciato da un parcheggiatore abusivo che gli aveva chiesto del denaro per consentirgli il parcheggio e, al suo rifiuto, gli aveva infilato una mano nel borsello prendendo il portafogli e allontanandosi. Poiché la vittima aveva iniziato ad urlare e stava avvisando la polizia, il malfattore gli ha restituito il portafogli minacciandolo nuovamente proprio nel momento in cui sono arrivati i poliziotti che lo hanno bloccato. Il parcheggiatore è un 21enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, ed è stato arrestato per furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA