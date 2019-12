Napoli, task force della polizia al Vomero: Daspo urbano al parcheggiatore abusivo del Santobono

Duecentosettantatre persone sono state identificate e controllate dalla polizia nel corso di una vasta operazione di controllo svolta nel quartiere napoletano del Vomero, tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, piazza Leonardo, viale Michelangelo e via Cilea. Sono stati controllati, inoltre, 131 veicoli di cui 28 motoveicoli e una persona è stata sanzionata perché alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.



È stata sanzionata una persona sorpresa ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo nei pressi dell'ospedale Santobono; nei suoi confronti è stato avviato il procedimento amministrativo per l'emissione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane).