Napoli, parcheggiatore abusivo «recidivo»: scatta l'ordine di allontanamento

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana hanno notato una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, P.D.D., 43enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato poiché sorpreso a svolgere nuovamente l’attività e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, nella stessa serata gli agenti hanno notato in vico della Pace un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente; lo hanno raggiunto e bloccato accertando che era stato espulso dal territorio nazionale e riaccompagnato nel suo Paese d’origine nel dicembre 2019.

Selmani Safet, albanese di 27 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato poiché inottemperante al divieto di rientro nel territorio dello Stato Italiano per 5 anni.

