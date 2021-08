Napoli, ordine di allontanamento ​per il parcheggiatore abusivo

Lunedì sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Generale Orsini hanno notato una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo. I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha dato in escandescenze inveendo contro gli operatori che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato. A.D.N., 58enne napoletano sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale ed esercizio dell'attività di parcheggiatore; inoltre, gli è stato notificato un ordine di allontanamento.

