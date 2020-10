Napoli: parcheggiatore col Reddito, scatta l'ordine di allontanamento

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei quartieri Mercato e Forcella. I poliziotti hanno sorpreso in piazza Guglielmo Pepe un 40enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo, e gli hanno notificato un ordine di allontanamento. In piazza Duca degli Abruzzi, un 54enne napoletano con precedenti di polizia, già sottoposto a Dacur nel quartiere Ponticelli e segnalato all’Inps poiché percettore del reddito di cittadinanza, è stato bloccato e denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli è stato notificato un ordine di allontanamento. Infine, gli agenti hanno denunciato in piazza Calenda un 43enne napoletano con precedenti di polizia, già sottoposto a Dacur per la zona di via Mezzocannone, poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato un ordine di allontanamento.



