Napoli, paga 20 euro al parcheggiatore abusivo davanti allo stadio Maradona: «Nessun verbale, se vengono i vigili li cacciamo»

Una banconota da 20 euro per parcheggiare l’auto fuori lo stadio. La cifra blu viene richiesta dai parcheggiatori abusivi a chi sceglie di andare a vedere le partite del Napoli. Così si rivela esageratamente salato il conto di chi vuole sostare il proprio autoveicolo per circa 1 ora e mezza. È quanto svelato da un video pubblicato dal deputato Francesco Borrelli, sul suo profilo social. Le immagini sono state girate da un napoletano che si accinge a parcheggiare la sua automobile fuori il Maradona. Durante il filmato emergono alcune affermazioni alquanto paradossali. Il parcheggiatore, oltre a chiedere l’esorbitante cifra, assicura che - nonostante la macchina si trovi sulle strisce blu - non c’è bisogno di fare il grattino. Non troverà nessun verbale: «Qui non viene nisciun, se arrivano i vigili li cacciamo», assicura il parcheggiatore al tifoso della maglia azzurra. Un'affermazione che include anche l’area vicino l’Edenlandia e quella adiacente - ovvero lo zoo di Napoli - nelle cosidette zone protette. Un fenomeno - quello dei parcheggiatori abusivi - che sembra essere protagonista di un certo circolo speculativo (visti i risultati ottenuti fino ad oggi dalla maglia azzurra). Risultati che sembrano far lievitare anche il prezzarlo degli “addetti” alla sosta (non di certo autorizzati).

Una situazione diventata ingestibile, sia per le tasche dei cittadini che per la continua “violenza” a cui sono costretti a piegarsi ogni qual volta che si sceglie di parcheggiare l’auto. E questo - come risaputo - non avviene solo davanti il Maradona. Sono piuttosto note le zone dove è facile imbattersi davanti a questo tipo di illegalità. Chiaia, il centro storico di Napoli, il Vomero, solo per citarne alcune. Un fenomeno che sembra aver ancora lunga vita davanti. Un fenomeno che, a quanto pare, a Fuorigrotta è ormai del tutto fuori controllo.