Un pregiudicato trentaquattrenne, nato a Napoli e residente nell'avellinese, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento per la Campania per il reato di tentata estorsione ai danni di un automobilista. Nei pressi della stazione di Napoli Centrale, mentre un cittadino napoletano si apprestava a recuperare la propria autovettura parcheggiata ai margini di un marciapiede, è sopraggiunto N.D.M., di professione parcheggiatore abusivo, il quale pretendeva il pagamento di 2 euro per la sosta. Al rifiuto del «cliente» abusivamente acquisito, N.D.M. si è allontanato nervosamente, ha recuperato un bastone di legno ed è ritornato furioso, minacciando l'automobilista di spaccargli la testa se non avesse pagato. All'ennesimo coraggioso rifiuto della sua vittima, ne è nata una colluttazione nel corso della quale l'aggressore è stato disarmato. A questo punto è intervenuta una pattuglia della Polizia Ferroviaria che ha bloccato N.D.M. e lo ha condotto negli uffici del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania. Dagli accertamenti, è emerso a carico del'aggressore che negli ultimi due anni è stato denunciato per ben 71 volte per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio da Napoli, sua abituale sede di «lavoro». Al termine degli accertamenti il parcheggiatore abusivo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Lunedì 23 Settembre 2019, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA