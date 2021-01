Napoli, linea dura con i parcheggiatori abusivi: 47 persone denunciate in 2 giorni

Linea dura dei Carabinieri nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Il Comando Provinciale di Napoli ha disposto massicci controlli nella città al fine di combattere il triste e noto fenomeno dell’attività del parcheggiatore abusivo. I Carabinieri – tra sabato e domenica - hanno setacciato le strade della città senza comunque dimenticare il contrasto all’illegalità diffusa e il controllo del rispetto delle normative anti-contagio.

I militari dell’Arma hanno identificato infatti 371 persone e controllato 218 veicoli. 35 le persone sanzionate perché trovate senza mascherina o in violazione del coprifuoco in quanto trovate in giro dopo le 22 senza giustificato motivo.



47 i parcheggiatori abusivi denunciati. I Carabinieri li hanno beccati in varie zone della città. I parcheggiatori – tutti uomini – esercitavano la loro attività in varie zone. Nel centro i parcheggiatori sono stati individuati in piazza matteotti, in piazzetta san pasquale e nei pressi del vecchio policlinico. Altri invece erano in piazza Cavour, in piazza del carmine, in piazza duca degli Abruzzi e in piazza Calenda. I militari dell’arma hanno continuato i controlli e denunciato i malfattori anche in via metastasio e in via rossetti del quartiere Fuorigrotta.



Al Vomero, i Carabinieri della locale compagnia hanno denunciato alcuni parcheggiatori con la recidiva nel biennio, erano nelle immediate vicinanze delle zone ospedaliere e in quelle della movida.



I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno invece effettuato i controlli e le denunce in piazza arabia, in via Argine nei pressi di un centro commerciale e in viale delle matamorfosi, zona ospedaliera. I servizi continueranno nei prossimi giorni.

