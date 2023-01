Napoli, parcheggiatori abusivi e locali multati dai vigili urbani

Vigili urbani impegnati nei controlli a Chiaia: sette i verbali compilati, per diverse ragioni, dalle insegne pubblicitarie non autorizzate alla musica ad alto volume, alla occupazione di suolo pubblico.

Sorpresi pure 13 parcheggiatori abusivi, la maggior parte in occasione dell’incontro di calcio Napoli–Roma. A questi accertamenti si aggiungono altre multe per sosta irregolare. In particolare, nei pressi dello stadio Maradona, rimosse 46 su 52 autovetture in divieto.

Tre pattuglie automontate e nove operatori al lavoro anche nella zona di piazza Garibaldi.