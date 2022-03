Il personale dell'Unità operativa San Giovannì della polizia locale di Napoli è intervenuto in via delle Metamorfosi nei pressi dell'Ospedale del Mare e in Via Della Villa Romana, altezza uffici del Giudice di Pace.

Diversi i controlli effettuati. Un uomo è stato denunciato per reiterazione allo svolgimento di attività di parcheggiatore abusivo nei pressi del nosocomio e 19 i veicoli sanzionati per sosta vietata di cui 13 rimossi.