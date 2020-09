Parcheggiatori abusivi con il reddito di cittadinanza: quattro denunciati a Napoli

Parcheggiatori abusivi con reddito di cittadinanza: in quattro, a Napoli, sono stati denunciati. Le indagini degli agenti del commissariato di Ponticelli, hanno accertato che due svolgevano stabilmente l'attività di parcheggiatore abusivo nelle strade adiacenti l'ospedale Villa Betani», l'Ospedale del Mare e il mercato rionale di via Malibran mentre gli altre due denunciati facevano parte di nuclei familiari in cui il congiunto esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo.

Le verifiche effettuare presso l'Inps hanno evidenziato che i quattro, napoletani tra i 64 e i 37 anni, percepivano il reddito di cittadinanza. Pertanto, è stata attivata la procedura per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitatamene percepite.

