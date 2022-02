Napoli, parcheggiatore abusivo arrestato fuori lo stadio Maradona: aveva chiesto 5 euro

Un 50enne parcheggiatore abusivo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per tentata estorsione ieri sera a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona dove si è disputata la partita di Europa League tra Napoli e Barcellona. In via Veniero, traversa di viale Augusto, il 50enne pretendeva da un tifoso che aveva appena parcheggiato la propria auto 5 euro per poter parcheggiare e soprattutto ritrovare la sua auto non danneggiata.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente a Gragnano: scooter contro auto, 37enne muore sul colpo LA MOVIDA Movida a Napoli, l'ok dei giudici: «Sì alla stretta... LA CAMORRA Sparatoria a Napoli, era un agguato fallito: il ritorno delle paranze...

Il tifoso si è rifiutato e, mentre stava per nascere una lite tra i due, sul posto sono intervenute una pattuglia della stazione Napoli Posillipo e una gazzella del Nucleo radiomobile. I militari hanno contestato la tentata estorsione e arrestato il parcheggiatore abusivo che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.