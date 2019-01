Parcheggiatori abusivi, salta la linea dura: il Riesame cancella l'obbligo di dimora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Gennaio 2019, 07:00

È durato poco l'esilio degli otto parcheggiatori abusivi napoletani. Appena un paio di settimane, lo stretto necessario per sostenere gli interrogatori dinanzi al gip e per presentarsi dinanzi al Tribunale del Riesame per ottenere ascolto: cade il divieto di dimora fuori dalla regione Campania per gli otto parcheggiatori di via Sedile di Porto, quelli - per intenderci - accusati di aver taglieggiato centinaia di «clienti» tra professionisti, turisti e autisti di passaggio. In sintesi, il Riesame ha riveduto le conclusioni del gip, revocando l'obbligo di dimora all'esterno della regione e disponendo una misura più blanda: l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno, vale a dire alle nove e alle diciotto, per ogni giorno della settimana. Una misura che difficilmente potrà impedire agli otto indagati di rimettersi all'angolo di una strada o ai bordi di un marciapiede, a guardia della sosta abusiva o a capo di un pedaggio illegale. Ma andiamo con ordine, a partire dalle accuse: associazione per delinquere ed estorsione sono le ipotesi battute dalla Procura di Napoli, nel corso di una inchiesta fondata sulle immagini ricavate dai carabinieri, ma anche sulla testimonianza di alcune parti offese. Otto nomi che vengono indicati come i signori della sosta, che avrebbero fatto il bello e il cattivo tempo a danno di decine di autisti al giorno. Ore di appostamento, costose attività di indagine (anche grazie a microcamere sul posto), denunce circoscritte da parte di alcuni cittadini di volta in volta identificati grazie al numero di targa, per poi essere convocati dinanzi alla tenenza dei carabinieri. Inchiesta durata mesi, culminata in un provvedimento destinato a liberare per mesi l'intera zona a ridosso di via Mezzocannone e del Rettifilo.