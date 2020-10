Diciassette parcheggiatori abusivi denunciati, uno dei quali protagonista di un servizio di «Striscia la notizia», colto «sul posto di lavoro» tre volte, in due diversi luoghi della città a distanza di poche ore: è il bilancio di un'operazione dei carabinieri del Comando Gruppo di Napoli, da ieri sera impegnati in diversi servizi anti illegalità disposti dal comando provinciale, che hanno anche comminato sanzione agli «incauti» automobilisti. I carabinieri della Compagnia di Napoli Stella, questa mattina, hanno denunciato per il reato di esercizio di attività di parcheggiatore abusivo un 44enne napoletano già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo - noto per la sua comparizione in un servizio di «Striscia la notizia» - è stato sorpreso in piazza Calenda mentre era impegnato nella sua «attività». Rinvenuto e sequestrato l'anello circolare in ferro nel quale il 44enne teneva le chiavi delle auto dei clienti. Intorno alle 14, sempre in piazza Calenda, il 44enne si è ripresentato ed è stato denunciato un'altra volta dai carabinieri della stella. Acquisite 4 chiavi per auto di cui l'uomo era in possesso. I militari hanno sanzionato anche i 4 automobilisti - per incauto affidamento - che hanno affidato la propria auto al parcheggiatore abusivo: 398 euro a testa la sanzione comminata. Altri 2 parcheggiatori abusivi, 50enni napoletani ed entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a piazza Cavour dai carabinieri della locale compagnia. I Carabinieri della compagnia di Napoli Vomero hanno denunciato tre parcheggiatori che esercitavano la propria illecita attività nell'area ospedaliera. I militari della compagnia di Napoli Centro hanno invece denunciato 6 persone. I parcheggiatori abusivi sono stati beccati in Piazza Matteotti, via Monteoliveto e in via Cesare Battisti.



Quattro, invece, le persone denunciate per l'esercizio illecito di parcheggiatore abusivo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. I posteggiatori sono stati sorpresi mentre «lavoravano» in via Stendhal, in via Vicinale Santa Maria del Pianto e in piazza Nolana. Tra questi, figura anche denunciato l'ormai famoso parcheggiatore di piazza Calenda che in una sola mattinata è stato sorpreso e denunciato 3 volte dai carabinieri. Infine, i carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno denunciato per il medesimo reato un 47enne del posto già noto alle forze dell'ordine e recidivo nel biennio. L'uomo era in Piazza Arabia nel pieno dell'attività illecita.

